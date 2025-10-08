◆米男子プロゴルフツアーベイカレント・クラシック・レクサスプロアマ戦（８日、神奈川・横浜ＣＣ＝７３１５ヤード、パー７１）石川遼（カシオ）が体調不良によりプロアマ戦を欠場した。午後１２時に１０番からスタート予定だった。日本勢では松山英樹（ＬＥＸＵＳ）、中島啓太（フリー）、久常涼（ＳＢＳホールディングス）がラウンド中。また、台風の影響を考慮し９日の第１ラウンドのスタート時刻が２時間早まることが