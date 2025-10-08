アサヒグループホールディングスのシステム障害による余波で、ビール各社による出荷調整が始まった。アサヒビールの出荷が滞っていることから、同社製品からの切り替え注文が他の大手3社に殺到。主に業務用市場で需給ひっ迫が強まっているため。業務用の瓶・樽について、サッポロビールは10月3日から出荷調整を開始。サントリーもすでに一部実施しているほか、キリンビールも9日から出荷調整に入る。こうしたケースは異例。今のと