モデルの田久保夏鈴（28）が8日までに自身のインスタグラムを更新。長男のお宮参りを報告した。「お宮参り家族で迎える初めての節目。これからも健康で、幸せでありますように」とつづり、家族で水天宮にお参りする動画をアップした。「天気にも恵まれてよかったー！」と写真も公開。「せっかくなので私も訪問着を済ました顔をしてますが、抱っこは結構大変だった」と記した。この投稿に、ファンからは「全てが絵にな