キリンビールが“次世代定番ビール”と位置付ける「キリングッドエール」が10月7日に全国発売された。「一番搾り」「晴れ風」に次ぐ3本目の柱として、定番ブランドの中でもやや高めの価格帯を狙う戦略商品。1年後に迫った酒税改正による狭義ビールの酒税率引き下げをにらみ、多様化するニーズにラインアップ拡充で応える。「近年、低下の一途をたどる日本人の幸福度。背景には人と人のつながりの希薄化がある。キリンビールは100年