記事のポイントインスタグラムは15周年を迎え、日本市場発の機能がグローバル展開を支えてきたことを強調した。リールとDMが成長を牽引し、AIによるレコメンドや広告最適化、クリエイティブツールを今後の柱に据える。フリューとのコラボで「プリクラ×インスタ」文化を再解釈し、Z世代の「つながり重視」なSNS利用を浮き彫りにした。Metaの日本法人であるFacebook Japanは10月7日、前日（10月6日）にローンチから15周年を迎えたイ