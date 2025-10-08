複製された大阪・関西万博の会場マップ＝8日午前、警視庁久松署大阪・関西万博のガイドブックに掲載された会場マップを複製し、フリマサイトで販売したとして、警視庁久松署は8日、著作権法違反の疑いで、大阪府守口市の男性会社員（57）を書類送検した。検察に判断を委ねる「相当処分」の意見を付けた。署によると、会社員は「小遣い稼ぎのためだった」と供述している。書類送検容疑は5月、カラーコピーしたマップ9枚を、フリ