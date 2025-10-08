ガザ市東部へのイスラエル軍による攻撃の後、犠牲者の死を悼むパレスチナ人たち/Hamza Z. H. Qraiqea/Anadolu/Getty Images（ＣＮＮ）パレスチナ自治区ガザ地区のイスラム組織ハマスがイスラエル南部を襲撃した事件から７日で２年がたち、イスラエルのガザ攻撃を終結させ、ハマスが拘束している人質全員を解放するよう求める声が強まっている。ガザでは２年に及ぶ戦闘で広大な地域が居住不可能な場所と化し、一家全員が死亡して何