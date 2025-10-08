気象庁は、非常に強い台風22号について、伊豆諸島に暴風と高波の特別警報を発表する可能性があるとして最大級の警戒を呼びかけています。気象庁 大気海洋部立原秀一 予報課長「これまでに経験したことのないような暴風・高波のおそれがあります。最大級の警戒が必要な状況です」気象庁によりますと、非常に強い台風22号は、あすにかけて勢力を保ったまま伊豆諸島に接近する見通しとなっていて、きょう夕方から夜のはじ