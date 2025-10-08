韓国女性歌手が25歳という若さでこの世を去って、12年が経過した。【写真】今年急逝した女性歌手韓国の女性歌手Rottyful Sky（ロティフル・スカイ／本名キム・ハヌル）さんが25歳の若さで急逝してから、12年の月日が流れた。彼女は2013年9月17日に突如倒れて病院に搬送されたが、意識が戻ることはなく、10月8日に息を引き取った。正確な死因は明かされていないが、脳死と判定されたと伝えられている。Rottyful Skyさんは2001年、13