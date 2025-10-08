玉島警察署 警察官などになりすまして岡山県倉敷市の男性から現金約400万円をだまし取ったとして、7日、神奈川県の無職の女（32）が詐欺の疑いで逮捕されました。 警察の調べによりますと、9月上旬、何者かが警察官などになりすまして岡山県倉敷市の男性（55）に電話をかけ、「詐欺事件でつかまえた容疑者があなたから口座を買ったと供述している」「現金が入金されていないか調査する必要がある」「紙幣番号を調べたい」「