◇練習試合巨人5ー0ヤマハ（7日、東京ドーム）8回、ヤマハの佐藤大善投手からレフトへのソロホームランを放った巨人の竹下徠空（らいあ）選手。前日の試合では守備でのミスもあっただけに、挽回の一発となりました。「きょう1打席しかなかったんで、初球から結構集中して入って･･･初球見逃したときにいい感じに見逃せるなって思ったので、次、甘かったら振っていこうと思った結果がホームランやったんで、よかったと思います」報