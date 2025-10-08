歌手の絢香（37）が7日、自身のインスタグラムを更新。大先輩のアーティストとのツーショットを公開し、反響を呼んでいる。「あっという間の4時間ランチ」とつづり、歌手の工藤静香との顔寄せツーショットをアップした。「良い時間だったなぁ」と記した。この投稿に、ファンからは「美人姉妹に見える」「仲良しなんですね」「豪華な2ショット」「工藤静香さんといると妹のような顔になるの好き」「仲良しなのが伝わって来