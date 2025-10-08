８日午前９時５分頃、岡山県新見市神郷下神代の神代（こうじろ）小学校で「異臭がしていて、体調不良者がいる」と１１９番があった。新見市消防本部によると、児童９人と教員１人の計１０人が、のどの痛みなどを訴え病院に搬送された。全員が軽症だという。同市教育委員会によると、学校側から「職員室とその付近で刺激臭がし、数人が『のどと目がピリピリする』と訴えている」と連絡があった。学校には当時、児童１７人と教員