「ア・リーグ・地区シリーズ、ヤンキース−ブルージェイズ」（７日、ニューヨーク）５回戦制（３戦先勝）の第３戦が行われ、２連勝で突破に大手をかけているブルージェイズが三回に大きな追加点を奪った。初回に主砲・ゲレロの３戦連発となる２ランで先制。２−１の三回は１死一、二塁でバーショの左前に落ちるタイムリーで３点目を奪った。なおも１死一、二塁でクレメントが左前タイムリー。二塁からゲレロが本塁へヘッドス