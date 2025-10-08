一時1ドル＝152円台を付けた円相場を示すモニター＝8日午前、東京都港区の外為どっとコム8日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝152円台前半で取引された。約8カ月ぶりの円安ドル高水準で、急ピッチで円安が進行している。金融緩和に前向きとされる高市早苗氏の自民党総裁選出で、日銀の早期利上げが遠のくとの見方が強まっている。8日も日経平均株価が上昇する場面があり、株高・円安の「高市トレード」の流れが継続して