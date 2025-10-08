愛知県警春日井署に入る王少凡容疑者（右）＝7日カンボジアの拠点で特殊詐欺に関与したとして日本人29人が逮捕された事件で、愛知など6県警合同捜査本部は8日までに、男性から現金をだまし取ったとして組織犯罪処罰法違反（組織的詐欺）容疑で、いずれも中国籍で職業不詳の王少凡容疑者（33）＝埼玉県川口市＝と、スン・ジアシュエン容疑者（22）＝同＝を逮捕した。拠点で29人に指示を出していたとみられる。逮捕容疑は、詐欺