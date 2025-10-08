災害時の救命率を上げようと、三重県松阪市の病院が所有するドクターカーを津市でも運用する協定が、7日、結ばれました。ドクターカーは、医師や看護師が事故現場などに出動して治療を行うための車両です。この日は、ドクターカー2台を所有する松阪中央総合病院の田端正己病院長と津市消防本部の中川達也消防長が締結式に臨み、協定書を交わしました。松阪中央総合病院は、現在、松阪地域や紀勢・東紀州地域でドクターカーを運用し