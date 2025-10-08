客からの理不尽な要求やクレームといったカスタマーハラスメントを防止する条例について、三重県の一見知事は7日、全国で初めて罰則付きの条例を制定する方針を示しました。社会問題となっているカスタマーハラスメントを巡っては今年4月に全国で初となるカスハラの防止条例が東京都、群馬県、北海道で施行されました。三重県内では、桑名市でカスハラを行った人への制裁措置を盛り込んだ条例が今年4月1日に施行されています。三重