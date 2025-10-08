8日朝、横手市の中心部でクマの目撃情報が相次ぎました。近くには横手南小学校があり、警察が注意を呼びかけています。横手警察署の調べによりますと8日午前5時50分ごろ、横手市睦成を歩いていた50代の女性が、山林から愛宕山神社方向に歩くクマ3頭を目撃しました。体長約1メートルの親グマ1頭と、体長約50センチの子グマ2頭とみられるということです。それから約25分後の午前6時15分ごろには、横手市上内町のアパート