三重県名張市の国道で軽乗用車が横転し5人が死亡した事故で、司法解剖の結果、5人は頭や胸などを強く打ったことにより死亡したことが判明したほか、少なくとも1人からアルコールが検出されたことがわかりました。この事故は、10月3日の未明、名張市上小波田の片側一車線の国道で、男女6人が乗った軽乗用車が横転し、名張市内に住む10代から20代の男女5人が死亡し男子高校生1人が大けがをしたものです。警察によりますと、事故で死