第1戦は1-10、第2戦も7-13で大敗した【MLB】ヤンキース ー ブルージェイズ（日本時間8日・ニューヨーク）シリーズ突破に“赤信号”か――。ヤンキースは7日（日本時間8日）、本拠地でブルージェイズとの地区シリーズ第3戦に臨んだ。しかし、3回までに6失点とこの日も投手陣が大炎上。「見るのもツラい」「恥ずかしいチーム」とNYファンの落胆も止まらない。第1戦は6回までに1-2だったが、7〜8回に8点を失って1-10で大敗した。