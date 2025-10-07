これは事件だ……！ LUX×コナンの限定ボトルは見逃せないし、オリジナルグッズも豪華すぎ！これは絶対手に入れたい！ 大人気のヘアケアブランド「LUX（ラックス）」から、『名探偵コナン』とのコラボ第2弾が始まりました。怪盗キッドが狙った宝石“アクアトパーズ”をイメージした綺麗な水色デザインのシャンプー＆トリートメントが、10月6日（月）より全国のドラッグストアやECサイトで数量限定で発売されます。さらに！