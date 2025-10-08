MLSのマイアミは7日、元スペイン代表DFジョルディ・アルバ（36）が今季限りで引退すると発表した。バルセロナで長く活躍し、公式戦通算605試合で37得点107アシストを記録。不動の左サイドバックとして6度のリーグ優勝、15年の欧州CL制覇などに貢献した。23年にマイアミに移籍。リオネル・メッシや、同じく今季限りでの引退を先月末に発表したMFセルヒオ・ブスケツ、FWルイス・スアレスの元バルセロナ勢と合流した。自身の