Travis Japanの七五三掛龍也さんが、『MARNI PLAYFUL BLOOM POP UP』のレセプションに登場しました。【写真を見る】【Travis Japan 七五三掛龍也】ときめく瞬間は「表現をしている時」ファンからの応援が「幸せな気持ちになります」1994年にイタリアで誕生したラグジュアリーブランド「MARNI」。今回、伊勢丹新宿店本館1階で行われるPOP UPは、2025年秋冬コレクションで発表されたバックライン「チューリピア」の世界観を体感する