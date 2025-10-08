日立ソリューションズは、量子コンピュータで暗号化を破られるリスクに備え、企業がITシステムで使用している暗号技術の洗い出しからリスク評価、移行方針の提案まで行う「耐量子計算機暗号への移行に向けた支援サービス」を10月8日より提供開始する。同サービスでは、長期秘匿性が必要なデータに対し、解読困難な数学的構造を基盤にした耐量子計算機暗号（以下、PQC：Post-Quantum Cryptography）への移行を支援する。○サービス