ヘルシーな鶏胸肉に秋の味覚・かぼちゃを合わせた絶品おかず。香ばしく焼いた鶏＆かぼちゃがだしを吸って、じんわりしみしみ〜。上品な和風の味わいで癒される、秋のごちそうです。『鶏むねとかぼちゃの焼きだしびたし』のレシピ材料（2人分）鶏胸肉……1枚（約250g） かぼちゃ……1/6個（正味200g） しし唐辛子……8本 しょうゆ……小さじ1/2 酒……小さじ1/2 片栗粉……大さじ3 サラダ油……大さじ1 〈ひたし汁〉 だし汁……1