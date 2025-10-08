田久保真紀市長の経歴詐称騒動に揺れた静岡県伊東市議選挙が19日に行われる。市議会の不信任決議が全会一致で可決されたことを受け、辞職でなく議会解散を選択した田久保市長。市民に審判を仰いだ形だが、事後対応のまずさなども加わり、不信感が強まる。‟勝算”はあるのか…。 地元報道機関と伊東記者クラブが、選挙戦を前に立候補予定者30人を対象に実施したアンケートによると、「反田久保派」は24人、「田久保派