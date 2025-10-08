大方の予想に反し０．５%利下げとなりNZドル売り＝東京為替 NZ中銀は大方の０．２５%利下げ予想に対して０．５%利下げを決定。短期金利市場では７割程度が０．２５％、３割程度が０．５％となっていた。 NZDUSDは.０５７９０台から０．５７５０前後へ急落。