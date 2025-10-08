NZ消費者物価指数（CPI）の年間インフレ率は目標レンジである1～3%の上限付近。 しかし、経済に余剰生産能力があることから、2026年前半にはインフレ率は目標レンジの中央値である2%程度に回復すると予想。 2025年半ばまでの経済活動は低調、高騰するコモディティ価格が引き続き一次産業を支える。住宅価格は横ばい、住宅投資と企業投資は依然として低調。 ニュージーランドのインフレ見通しには、上振れリ