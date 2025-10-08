NZドル円は８８円３０銭台から、８７円５０銭割れまで＝東京為替 NZドル円は予想外の０．５％の大幅利下げの実施を受けて急落。円安を受けて８８円３０銭台まで上昇した後、利下げを受けて８７円５０銭割れまで急落を見せた。 NZDJPY87.64