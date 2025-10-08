東京時間10:10現在 東京金先物AUG 26月限（TOCOM） 1グラム＝19755.00（+399.00+2.06%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4011.10（+6.70+0.17%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金の上昇に続き、時間外でも小幅高。史上最高値を更新、東京金も大きく上昇し、最高値を更新。