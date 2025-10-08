新米の高値が続く中、安さが魅力の政府備蓄米。10トンを仕入れたという横浜市の米穀店では、8月時点で山積みされていましたが、9月中旬に完売。特に終盤は、飛ぶように売れていきました。店主は売り切ったことに安心する一方で、あるホンネも漏らしました。■2時間で200キロが完売した備蓄米「いらっしゃいませ、どうぞー。政府備蓄米販売中です」横浜市で米穀店を営む、「酒と米うちの」の内野敦さん（58）。9月13日、地元のお