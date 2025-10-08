プロボクシングの六島ジムが12月14日に大阪市の住吉区民センターで主催興行「YouwillbetheChampion26」を開催。8日までに概要を発表し、プロ3戦目となる東洋太平洋スーパーフライ級15位の中山慧大（けいた、23）がメインイベントで日本同級10位の神崎靖浩（25＝倉敷守安）と53・2キロ契約8回戦を戦う。「ここでしっかり倒して、タイトルに絡めるようにしたい」プロデビューから2戦連続KO勝ちを収めるジム期待のホー