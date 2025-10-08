◇NBAプレシーズンマッチブルズ118ー117キャバリアーズ（2025年10月7日）NBAブルズの河村勇輝（24）が7日（日本時間8日）のプレシーズンマッチ初戦となったキャバリアーズ戦でベンチ入り。第3Qから途中出場し、チーム最多タイ5アシスト3得点をマークして存在感を示した。チームは接戦を制した。プレシーズンマッチ初戦からベンチ入りした河村。出場機会は第3Qに訪れた。残り2分22秒からコートに立った。残り56秒に左サイ