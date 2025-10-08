携帯は機内モードで「デジタルデトックス」中【ロサンゼルス＝後藤香代】米紙ニューヨーク・タイムズは７日、坂口志文・大阪大特任教授（７４）とともにノーベル生理学・医学賞に輝いた米国のフレッド・ラムズデル博士（６４）は受賞発表時、ハイキングしていたために約１２時間も受賞に気付かなかったと報じた。スウェーデンのカロリンスカ研究所は６日未明（米現地時間）に受賞者を発表した。ラムズデル氏は当時、妻と米北西