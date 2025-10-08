7日午後、秋田市飯島の住宅街でクマ2頭の目撃が相次ぎました。数百メートルの範囲には学校や駅がある場所で、警察が注意を呼びかけています。秋田臨港警察署の調べによりますと7日午後1時20分ごろ、秋田市飯島松根西町を散歩していた70代の男性が、草地にクマ2頭がいるのを目撃しました。また、約6時間後の午後7時20分ごろには、秋田市飯島松根西町に住む50代の女性が、自宅の中から道路上にいる2頭のクマを目撃しました。い