インテル・マイアミに所属する元スペイン代表DFジョルディ・アルバが今季限りでの現役引退を発表した。1989年3月21日生まれの36歳はバルセロナ、コルネジャ、バレンシアの下部組織でプレーし、08年にバレンシアのトップチームに昇格。12-13シーズンに古巣のバルセロナに復帰すると、左サイドのスペシャリストとして長らくチームを支えた。バルセロナに11シーズン在籍し、公式戦通算458試合に出場すると、6度のラ・リーガ優勝