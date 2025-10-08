[10.8 U-20W杯ラウンド16 チリ 1-4 メキシコ バルパライソ]U-20ワールドカップは7日、ラウンド16(決勝トーナメント1回戦)を行い、メキシコが開催国チリを4-1で破った。前半26分、すでにA代表を経験している16歳新星FWヒルベルト・モラからのワンタッチパスをFWタヒエル・ヒメネスが左足ボレーで突き刺し、先制に成功すると、後半は劣勢に回りながらもFWイケル・フィンブレスがスーパーミドル弾。最後はジョーカーFWウーゴ・カン