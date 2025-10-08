サカタのタネは大幅高で４連騰。年初来高値を更新している。同社は７日の取引終了後、２６年５月期第１四半期（６～８月）の連結決算を発表した。売上高が前年同期比９．６％増の２３０億５００万円、営業利益が同６３．５％増の４４億６２００万円、最終利益が同３．２倍の３６億３７００万円だった。自社株ＴＯＢ（公開買い付け）の実施も発表し、好業績と資本効率の向上につながる取り組みを評価した買いが集まった。