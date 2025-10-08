ティアンドエスグループが急動意、８．５％高の１３００円まで駆け上がる場面があった。独立系のシステムインテグレーターで、先端半導体工場向けの受託開発で実績が高い。とりわけＮＡＮＤ型メモリーのリーディングカンパニーでＡＩデータセンター向けＳＳＤの需要獲得が進むキオクシアホールディングスを主要顧客としており、今後中期的にキオクシア案件で商機の高まり