日東電工は５連騰で上場来高値を連日で更新した。米運用大手のキャピタル・リサーチ・アンド・マネージメントが日東電工株を買い増していたことが７日の取引終了後に明らかとなり、思惑視した買いが入ったようだ。同日に提出された変更報告書によると、キャピタルの保有割合は５．９４％から７．５８％に上昇した。保有目的は「顧客である日本国外の投資信託のための純投資」。報告義務発生日は９月３０日となってい