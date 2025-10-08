三協立山は安い。７日取引終了後に６～８月期連結決算を発表。売上高は８５８億５５００万円（前年同期比３．０％減）、営業損益は１１億６４００万円の赤字（前年同期５億４４００万円の黒字）だった。国内外における市場低迷の影響を受けた販売量の減少が要因。投資による償却費負担の増加やアルミ地金の価格上昇なども響いた。営業赤字転落を嫌気した売りが出ている。 出所：MINKABU PRESS