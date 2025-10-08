U-20ワールドカップ2025チリ大会で日本代表が快進撃を見せている。U-20ワールドカップに臨む日本代表としては初めてのグループリーグ3連勝を果たし、勝ち点9で決勝トーナメント進出を決めた。船越優蔵監督の率いるチームが目指すのは「今大会最大の7試合を戦うこと」。ストレートに受け取れば決勝進出を目標とすることではあるが、最低でもベスト4には入って3位決定戦には進出しようという、裏メッセージも読み取れる。今夏レ