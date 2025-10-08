DER ZIBETのデビュー40周年とその歴史に終止符を打つアルバム『句点〜Period〜』のリリース記念ライヴ＜DER ZIBET 40th anniversary LIVE 〜Period〜＞が10月1日に高円寺HIGHで開催された。ボーカルのISSAYが2023年8月5日に他界し、追悼の想いを込めて翌年の7月にリリースされたのがトリビュートアルバム『ISSAY gave life to FLOWERS - a tribute to Der Zibet -』。多くのアーティストに影響を与えたボーカリストの突然の悲報は