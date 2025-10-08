Novel Coreが、2026年1月14日にメジャー4作目となるアルバム『PERFECTLY DEFECTiVE』(読み：パーフェクトリー ディフェクティブ )を発売することを発表した。発売に先駆けて、ジャンルの壁をぶち壊すハードなロックチューン「DiRTY NASTY」(読み：ダーティー ナスティー)が本日先行配信された。アルバム『PERFECTLY DEFECTiVE』は、ロックとヒップホップを軸に、Novel Coreのルーツにある様々なジャンルを融合させた、ジャンルの枠