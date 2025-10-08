プロ野球・巨人の萩尾匡也選手が中山礼都選手に送る自撮り写真の真相を明かしました。以前、中山選手から暴露された萩尾選手の自撮り。中山選手いわくカメラから目線を外しなんともいえない顔でピースする萩尾選手の画像が送られてくるといいます。自撮りの意図を萩尾選手本人に直撃すると、「(中山選手の)試合を見ていてよくないプレーが続いた時に元気づけるじゃないですけど、そんな意味で送りました」とまさかの“励ましの自撮