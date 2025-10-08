テレビ東京の中根舞美アナ（25歳）が、10月7日に放送されたトーク番組「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（テレビ東京系）に出演。視聴者からのイメージに対して「私はそんな女ではありません！」と語った。視聴者から、今年の秋は秋刀魚が豊漁だが、中根舞美アナは秋刀魚の塩焼きを作ったり、食べる時にちゃんと箸で捌くことができるかという質問が寄せられた。中根アナは「食べますよ！」と反論するが、「調理は無理で