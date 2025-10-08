米国防総省のインド太平洋担当次官補に指名されたジョン・ノ東アジア担当副次官補は7日（現地時間）、インド太平洋地域の安全保障上の最大の脅威に中国を挙げ、中国を抑止するための韓国・日本など同盟国の役割を強調した。ノ氏はこの日、米連邦上院軍事委員会承認公聴会に提出した答弁でこのように明らかにし、同盟国の独自の防衛費と戦力を画期的に増強するべきだとした。また「同盟関係を真の負担分担（burden−sharing）同盟に