「この一帯には高さ20メートルを超えるヤナギが生い茂っていたのですが、ツヤハダゴマダラカミキリの被害が大きく、ほとんど伐採しました」。10月1日午後、釜山市沙下区（プサンシ・サハク）の乙淑島（ウルスクド）生態公園で会った洛東江河口エコセンターのキム・ヒョヌ博士は、「今年もツヤハダゴマダラカミキリの被害がまたひどくなっている。残っているヤナギにも致命的な被害が及ばないか心配」と語った。◇洛東江河口の生態