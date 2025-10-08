京畿道水原（キョンギド・スウォン）に暮らすパクさん（79）は50代の娘と息子から生活費を受けていない。娘は米国に暮らしていて、息子は事業がうまくいかず生活費を負担できる状況ではない。夫と死別してから10年が経過した。生活費が不足し、最近は住む家を変えて余裕資金を手にした。お金は住民センターの高齢者雇用で稼いでいる。パクさんは「息子も子どもが2人いて、1人はまだ学生なのでお金がかかる」とし「私までが負担を与